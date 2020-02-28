無黨籍前立委洪慈庸將於3月9日任職立法院機要顧問，立法院長游錫堃今上午出席228中樞紀念活動前受訪表示，人事案是依法辦理，選擇洪慈庸最大原因是可以跟他互補，彌補他的不足。外傳洪慈庸月薪近15萬元，游錫堃昨晚在臉書澄清，洪的薪水約12萬元，仍遭外界質疑此人事案是酬庸，游錫堃今強調，這是機要缺不算酬庸。

對於聘用洪慈庸擔任立院機要顧問，游錫堃今表示，非常謝謝各界關心，非常清楚這是依法，薪水也不是他加的，他依照職權尋找一個專長互補的人選，雖然優秀的人選很多，也曾經有其他優秀適合的人考慮，最後看中洪慈庸年輕專業，有基層服務民眾的經驗，對議事規則熟悉，整體表現優秀所以選擇她。

洪慈庸長期與民進黨友好，外界質疑此人事案酬庸，游錫堃否認，這是機要職缺，不算是酬庸，又不是去當國營事業負責人，況且過去行政院900多位員工主管，也沒帶任何員工主管進來，法律賦予三個機要缺，選擇洪慈庸是思考兩人專長最能互補。

洪慈庸丈夫卓冠廷是交通部長林佳龍的子弟兵，林佳龍與游錫堃同為政國會系統，媒體詢問是有這層關係的考量，游錫堃說，他跟他們沒見過，退休12年跟他們沒往來。

據悉，洪慈庸前天赴立法院拜會游錫堃一事，就是由卓冠廷主導協助牽線，並陪同洪慈庸與游錫堃面談。

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(中時 )