東京迪士尼明起臨時休園至3月15日 11:032020/02/28 中時電子報 馮英志 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受疫情影響，位於千葉縣的東京迪士尼樂園及迪士尼海洋宣布自29日起臨時休園至3月15日。（圖取自NHK網頁） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據NHK報導，受疫情影響，位於千葉縣的東京迪士尼樂園及迪士尼海洋宣布自29日起臨時休園至3月15日。 (中時電子報) #東京迪士尼 #臨時 #休園 #3月 #15 也許您會感興趣 推薦閱讀 《產業》27家工具機廠協力，3月中口罩日產拚千萬片 08:012020/02/24 財經 日本櫻花今年將破歷年紀錄早開 11:292020/02/24 國際 3月下旬後「動盪到什麼程度」？唐綺陽星象看新冠肺炎 16:372020/02/24 運勢 男騎車摔落15公尺溪床 救起時已無呼吸心跳 18:532020/02/24 社會 名醫：媽祖顯靈喊停吧！「3月瘋媽祖」照常遶境 鎮瀾宮「封城」就不辦 22:562020/02/24 社會 媽祖遶境准假了！台南媽祖「擲嘸杯」停辦、彰化南瑤宮縮成2天 13:462020/02/25 生活 《鋼鐵股》中鴻3月盤價續開高，連3漲 12:502020/02/25 財經 9條口罩生產線本周上線 3月中後生產線全開 14:202020/02/25 生活 樂桃3月起台日航線大砍班 航班異動一覽表看這裡 20:422020/02/27 生活 台糖75%酒精 家樂福3月1日提前賣 21:042020/02/27 消費 國際熱門新聞 臉上狂長瘡 武漢醫護曝崩潰內幕 - 國際 淨土僅剩南極！美專家：一年內全球70％人口感染新冠肺炎 - 國際 法國病例一日翻倍 法航急裁員 - 國際 美股再次崩跌 道瓊重挫1190點 史上最慘 - 國際 為何伊朗疫情慘重？學者稱這風俗是關鍵 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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