這下子湖人的最新補強對象，到底會是毒瘤，還是爭冠拼圖呢？根據《Yahoo Sports》資深記者海恩斯28日爆料，湖人目前有興趣簽下才被灰熊釋出的前熱火射手威特斯，雙方安排在3月3日見面會商，只是湖人並不急著馬上補進他！

2012年第4順位被騎士選上的威特斯，曾在2014-15年球季短暫跟「小皇帝」詹姆斯當過1年騎士隊友，隨後前往雷霆、熱火等隊效力，但在本月7日被熱火透過3方交易到灰熊，且在3天後就遭灰熊釋出，至今已經快1個月沒有球打。

由於威特斯擁有不錯進攻火力，特別是湖人當前最欠缺的三分砲火，加上曾跟詹姆斯當過隊友，兩人重新搭檔應無問題，麻煩的是威特斯的「態度」，近年他因上場時間與發揮空間受限，跟熱火高層狂鬧不合，先前還因恐慌症緊急送醫。

這也是湖人並不急著簽下威特斯的主因，儘管詹姆斯應該可以充分壓抑這名小老弟的壞脾氣，可是湖人難免擔心威特斯又在球隊當中搞破壞，加上假如要簽威特斯，湖人也需再次裁掉1名球員清出名額，到底還要砍誰？湖人必須好好思考。

(中時 )