行政院日前在院會通過敏感的國土計畫法修正案，被台灣民眾黨立委蔡壁如痛批「別趁火打劫」。對此，行政院政務委員張景森連發兩篇臉書回擊，還用性感小護士照對比蔡壁如。網友則痛批「悲哀呀！國家有這種沒水準的官員」、「講話不倫不類」。

行政院上週趁新冠肺炎特別條例通過之際，同時在院會通過敏感的國土計畫法修正案，遭蔡壁如痛批「這不是趁火打劫嗎？」對此，張景森先是發表千字文，認為「國土計畫法」不修不行，不修將是個災難。張說國土計畫是好事，但是規劃不當就是災難！規劃不佳又不能檢討，那就是大災難！張景森也表示，民眾黨的第一槍看不出標榜的理性問政精神，「不管國家的死活，急著搶各種民粹選票，還標榜什麼國家治理？」

張景森昨上午針對此事再度發文，還用性感小護士照對比蔡壁如，並引用QA表達心境，內容如下：

正義魔人： 醫院應該每五年開一次門，大家一起排隊看病，這樣最公平。

急診室護士：急症的病人去掛急診，一般人去看門診，這是合理的醫療規劃啊！

正義魔人：急診根本是一種圖利緊急病人的醫療制度。

急診室護士：你應該是腦袋撞壞了，快去急診室找醫師！

（討論國土問題）急診室醫師：面對問題是解決問題的第一步！（抓頭）第二步是什麼？⋯⋯

某立委：「拖下去」！有問題就放著，所有問題累積起來，等5-10年再來一次通盤檢討。

急診室醫師：有問題為何不許趕快解決？

某立委：這樣最公平啊！解決問題只是圖利被解決的問題。只是圖利政府、只是圖利財團、只是圖利OOXX⋯⋯

急診室醫師：從哪裡學來這些有的沒有的？快給我滾回台大急診室！

對於張景森此舉，許多網友不以為然表示「悲哀呀！國家有這種沒水準的官員」、「這麼沒水準的官員」、「張xx講話不倫不類」、「能力真的不行！老用一些奇怪的人」、「這是我們國家的政務委員發的文章?好像網軍寫的」。自由作家洛杉基也直批「下流無下限？」

(中時電子報)