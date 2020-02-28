伊朗自從新冠肺炎首位病例確診後，疫情一夜之間忽然爆發，連該國副總統都染病，成為新一波新冠肺炎最嚴重的國家，探究為何伊朗短時間內疫情慘重，政大阿拉伯語文學系教授劉長政表示，穆斯林教非常愛乾淨，但因為他們的習俗，「朋友及家人見面，都會互相親吻臉頰，包括男男、女女， 所以極易造成病毒傳播」。

劉長政在臉書發文表示，他不是醫療專業人員或是公衛人士，但他盡可能提供中東文化的差異性來說明為何新冠肺炎在伊朗短時間內大爆發的文化及政治因素。

劉先就風俗習慣表示：穆斯林因為一天要禮拜五次，反而比台灣人更常洗手，且洗的很澈底。但因為他們的習俗，朋友及家人見面，都會互相親吻臉頰，包括男男、女女，所以極易造成病毒傳播。其次，穆斯林每天禮拜五次時，會習慣到住家附近的清真寺一起禮拜，清真寺雖然是一個廣大但屬於密閉式空間，數十人到數百人密集肩併肩同時一起做禮拜，所以很容易在近距離時造成疾病傳染。

針對伊朗的案例，劉長政指出，除了其神權政府隱藏疾病的危險性，所以造成人民沒有什麼防疫資訊及知識外，主要的是什葉派人會去清真寺裡禮拜時順道親吻聖墓，但每一個人親吻聖墓都在差不多的位置，況且沒有人在做立即消毒，所以只要有一個確診病人親吻過的地方，後面親吻的群眾即曝露在高度被傳染的危險中。

而穆斯林另一個遜尼教派，劉長政稱，遜尼派的清真寺裡沒有聖墓可以親吻，只有完全的開放大空間，但集體近距離的禮拜，一天在清真寺裡拜四次或五次，都是極易互相感染新冠肺炎，況且在中東及北非的人民公衛知識及一般的公衛環境其實是做的不好或不澈底的，所以說明只要有如SARS、MERS或新冠肺炎以飛沫傳染的病毒，在中東為何擴散開來的速度如此之快速。

再者，伊朗政府故意壓抑任何新冠肺炎的傳染訊息也是因素之一。劉長政直言，伊朗神權政府是從1979年伊斯蘭革命後，已經創下人民支持度歷史新低，為了延續其政權，2020/02/21的290位國會議員選舉，政府為擔心人民不願意出門投票，造成此次選舉無效，因此故意壓抑任何新冠肺炎的傳染訊息，大力鼓吹人民出門排隊投票。官方目前發佈有42%人民參與投票，民間數據只相信15%的投票率，但不管投票率，在完全沒有防護意識之下，幾乎沒有伊朗人戴著口罩去排隊投票，因此這個也可以說明為何伊朗的新冠肺炎疫情數量忽然大爆發的原因。

最後，劉長政認為，阿拉伯世界還是有很多什葉派的阿拉伯人，會定期回到伊朗什葉派的聖地去朝拜。以每個人親吻聖墓的習俗，而缺乏公衛觀念的主事者雙重原因之下，造成疫情從伊朗帶進阿拉伯世界，並快速的傳染及擴散至其他地區。但截至目前為止，伊朗還繼續使用軍用運輸機載運醫療用品，免費送給中國。其神權政權完全罔顧其人民的生死，已經引起伊朗國內人民及臨近海灣國家政府的極大反感，目前其周邊國家都對伊朗封鎖邊界，不准進出，而土耳其、阿酋大公國、阿曼、科威特已經對伊朗實施禁航。

(中時電子報)