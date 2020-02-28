日本千葉縣浦安市的東京迪士尼度假區（TDR）的經營管理公司「Oriental Land」28日宣布，因應新冠病毒疫情擴大，決定29日起至3月15日關閉東京迪士尼樂園與東京迪士尼海洋兩園區。

據《日本經濟新聞》報導，該設施一年有3250萬名遊客前往遊樂，平均1天約有9萬至10萬人造訪，是日本最具指標性的大型休閒設施，閉園決定顯示新冠病毒疫情對日本社會消費造成的重大影響。該設施上一次宣布短期閉園是在2011年東日本大地震發生後閉園一個多月。

(中時 )