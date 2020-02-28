新冠肺炎疫情爆發至今，疫情有逐漸緩和的趨勢，與昨日相比，中國現存確診病例少了3000多名，因此有人開始詢問：「口罩還需要戴多久？」對此，上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏認為，大家對疫情仍要保持高度警戒，且說明疫情可能會再維持一段時間。

據《中國日報》報導，目前新冠肺炎疫情防控取得階段性的成效，即使如此，張文宏仍認為，大家對於疫情仍要保持高度警惕，大規模的聚會盡量不要辦，「這個狀態可能還要維持1到2個月。那時候沒有新增了，基本上就可以把口罩摘了。」

儘管有醫師出面發言，但不少民眾對於疫情仍相當畏懼，紛紛留言：「除非沒有確診的，要不口罩摘不了，就這個形勢半年都夠嗆」、「以後戴口罩是常態」、「在疫苗出來前，戴口罩，不聚集是常態了」、「要命戴，不要摘，沒什麼好討論抱怨的」、「個人感覺在藥物研發出來之前都要戴口罩」。

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(中時電子報)