蔡英文總統今天出席「二二八事件73週年中樞紀念儀式」宣布，「我也要求，現階段為了配合促轉會徵集選定的政治檔案，除了極少數依法不能解密的檔案，國安局要在一個月內完成解密的工作。」

總統強調，成立促轉會就是要發掘真相，政府是一體的，每一個政府機關都要充分理解轉型正義的內涵及轉型正義的工作，「國安單位也不能例外」。

蔡英文總統今致詞時表示，行政院長蘇貞昌日前宣布促轉會任務還未結束會繼續延長下去，只要有這需要，會讓轉型正義工作持續延長；成立促轉會就是要發掘真相，政府是一體的，每一個政府機關都要充分理解轉型正義的內涵及轉型正義的工作。

她強調，「國安單位更不能例外」，今天更是林宅血案四十周年的傷心日，根據促轉會提到的報告，報告中確實提到，當時的林家確實受到國家監控，也無法排除當時受威權統治當局涉入血案的可能性，當時的時空背景跟現在不同，但是我們必須謹記，過去威權政府的作為不能再發生，絕對不能再重演血案中的錯，促轉會這份報告中，呈現過去許多沒有見光的史料，也是他擔任總統以來政府各機關努力的成果。

她說，去年政治檔案條例實施後，政府依法加快腳步完成許多檔案整理徵集、保存及開放，但是任務還沒有完成，轉型正義工作還要繼續，我要利用今天場合再次聲明：

一、促轉會要用的政治檔案中，已經解密並且移轉檔案局的部分，包括林宅血案陳文成命案，要以最大開放最小限制的原則，開放給大眾閱覽及運用。

二、國安局已經向我報告，為了配合促轉會調查工作，半年來加速政治檔案解密，我也要求，現階段為了配合促轉會徵集選定的政治檔案，除了極少數依法不能解密的檔案，國安局要在一個月內完成解密的工作。

三、未來持續推動人權教育，過去人權博物館貢獻有目共睹，未來監察院成立國家人權委員會後，也會做到更多把關，未來人權的觀念會在國家落實。

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(中時 )