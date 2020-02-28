效力紅襪的內野手林子偉在春訓熱身賽，連續4戰出賽都有安打演出，28日對戰費城人擔任先發第七棒、游擊手，2打數有1支安打，並為球隊跑回1分。目前在春訓打擊率高達4成44，是球隊目前5打數以上球員，打擊率第3高。

林子偉首打席敲成滾地球出局，費城人則在3局上半由金傑瑞(Scott Kingery)開轟及連續安打，一舉拿下3分。林子偉在4局下半1比4落後的情況下，敲出左外野方向的安打站上壘包，並在隊友阿勞茲（Jonathan Arauz）開轟之下，跑回本壘得分，此局紅襪將比數追平。

隨後林子偉在6局更換陣容之下退場休息，總計2打數1安打，已連續4戰敲安，打擊手感維持得很不錯，開季有機會爭取一席之地。守備方面擔任游擊手，沒有失誤。

費城人則是在比賽後半段連4局拿下分數，最後以12比5大勝紅襪。

林子偉春訓至今9打數4安打，打擊率高達4成44，在球隊有5打數以上的打者中，居第3高，僅次外野手杜蘭(Jarren Duran)的6成25、捕手普拉威基(Kevin Plawecki)的5成。

(中時 )