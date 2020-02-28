◎潮州車站百周年 暢遊神祕陽光小站

慶祝台鐵潮州車站100周年，潮州鎮公所與台鐵合辦「2020風潮映像─潮集陽光百歲驛站」活動，邀375名鄉親搭乘專車，到位於潮州車輛基地的神祕車站「陽光小站」，由台鐵首位女司機同時也是屏東女兒的邱千芳駕駛，格外有意義。

◎白河火紅木棉花 迎賓囉

在精采的太鼓表演及曼陀鈴樂聲中，台南白河木棉花季活動22日正式登場了！一早就吸引近萬民眾前往林初埤木棉花道賞花，台南市長黃偉哲也到場同樂，品嘗農夫市集美味農特產及體驗金剛鸚鵡放飛活動。

◎淡水木蓮花林 粉紅泡泡超夢幻

春天腳步接近，新北市淡水區楓樹湖的木蓮花也逐漸盛開，此處不但是全台唯一大規模栽植木蓮花的地方，球形、粉嫩的花朵綻放模樣，宛如成片粉紅泡泡，十分夢幻。楓樹湖再生農園發展協會理事長林金峰表示，目前正值粉紅色木蓮滿開狀態，紫紅色木蓮花則於3月開始綻放。

◎二林木棉花齊放 火紅隧道瘋打卡

春天百花齊放，彰化縣二林鎮華崙里有1條長達1.4公里的木棉花道，每年3月開滿滿滿的木棉花，讓人彷彿置身在紅色隧道裡，二林鎮公所今年選在此地舉辦「2020愛在二林木棉花季」，活動期間將會有超過30個包括公益、美食、文創攤位，還有精彩的藝文表演，邀全國鄉親一起共襄盛舉。

◎洪易美術館開幕 千坪空間如入夢境

彰化多一座美術館了，上千坪的空間引人走進夢境！揚名國際的台灣當代藝術家洪易，在故鄉彰化成立「洪易美術館」，21日開幕，鄉親都與有榮焉，表示能近距離欣賞到大師作品，為人文薈萃的彰化再添人文藝術氣息，也成為彰化的新景點。

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(中時電子報)