新冠肺炎疫情掀起口罩荒，即使政府購買口罩實施「實名制」，七天內限定購買2片，仍出現一片難求窘境，不料一名家裡開藥局的女網友，竟成了口罩荒的受害者，因為沒有幫男友的爸爸留口罩，竟被逼分手嗆：「這女人不能入門當媳婦」。

這名藥局妹日前在網路論壇「Zuvio 校園」發文表示，男友的爸爸知道她家開藥局，前幾天到他家作客時，要求她幫忙留口罩，可是她根本沒有權利這麼做，當面拒絕後「整個氣氛超尷尬」。

原ＰＯ接著寫道：「他爸就一直擺手要我走，還一直故意大聲咳嗽」，更讓她傷心的是「他爸崩潰說這種女人不能入門當媳婦」，讓她不知該如何是好。

原PO透露沒幫男友爸留口罩被逼分手。（圖／翻攝自Zuvio 校園）

網友看到此文紛紛紛留言：「問他爸什麼職業的，如果是金融業叫他偷一點錢給你」、「嫁進去日子也不好過，只要不順他意就給你難堪」、「這麼不講理，幹嘛委屈求全？」「妳男友應該幫忙講話，有肩膀一點」、他拒絕就跟他說，這跟不能留口罩是一樣的道理好嗎」。

(中時電子報)