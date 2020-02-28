新北市板橋區50歲王姓男子長期精神狀態不穩定，今（28）日清晨6時許，聲稱聽到聲音要他殺死母親，遂徒手痛毆高齡79歲的母親，活活將老母打死。

事後王某自行打電話報案，表示母親受傷需要就醫，救護人員到場，發現王母滿臉是血，王男雙手和衣褲也沾有血跡，認為事因不單純，遂緊急通報轄區海山警分局，並將王母送醫，但急救無效。

警方到場後，王嫌供稱聽從不明聲音打死老母，警方立即將王嫌逮捕，現正偵訊中。

(中時 )