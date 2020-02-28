悲劇！有聲音要他殺母！男徒手打死老母 11:372020/02/28 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 男子徒手打死近8旬老母。(示意圖/達志影像) Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市板橋區50歲王姓男子長期精神狀態不穩定，今（28）日清晨6時許，聲稱聽到聲音要他殺死母親，遂徒手痛毆高齡79歲的母親，活活將老母打死。 事後王某自行打電話報案，表示母親受傷需要就醫，救護人員到場，發現王母滿臉是血，王男雙手和衣褲也沾有血跡，認為事因不單純，遂緊急通報轄區海山警分局，並將王母送醫，但急救無效。 警方到場後，王嫌供稱聽從不明聲音打死老母，警方立即將王嫌逮捕，現正偵訊中。 (中時 ) #打死 #聲音 #母親 #警方 #他殺 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢封城夜半現異況 男星轉貼影音：來自地獄的聲音… 09:592020/02/24 娛樂 訊映歐克好聲音 助重聽患者重享生活樂趣 04:102020/02/25 產業．科技 血友病童母親「哼！」冷笑揭幕後黑手 怒批被有心人操作 08:412020/02/25 政治 開學防疫大作戰 學生有「罩」而來 警方出動護童 09:352020/02/25 生活 解密電影 配樂大師外的聲音職人 11:552020/02/25 生活 「基隆的母親」遭嗆母你娘不起訴 宋瑋莉：研議再說 18:502020/02/25 社會 警政署長陳家欽赴基隆 視察警方防疫工作 19:082020/02/25 生活 郭富城哽咽：沒媽媽就沒有我 90多歲母家中逝世 22:182020/02/25 娛樂 直播嗆「亂棍打死國民黨」村長告館長 15:372020/02/27 社會 蔡明亮秀《日子》放映師誤為停格嚇壞 04:102020/02/28 娛樂新聞 社會熱門新聞 醫院廁所上演四腳獸！女主角因…還要付費 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 乾妹被騙砲 乾哥相挺遭20多人砍殺丟包 - 社會 日本能不能去？留日台生曝慘況：美景比不上一條命 - 社會 PTT洩露總統秘密行程 中華電信員工遭開除 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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