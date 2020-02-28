蘋果執行長（CEO）庫克（Tim Cook）當地時間27日指出，中國已經開始控制新冠肺炎疫情的發展，對事態最終恢復正常保持樂觀態度。

庫克在美國阿拉巴馬州伯明翰市的一個活動上，向美國媒體Fox談到新冠肺炎疫情對蘋果業務的影響。他說，「在我看來，中國已經開始控制新冠肺炎疫情的發展。如果你們看一下數字，它們每天都在下降。因此，我對事態最終恢復正常保持了樂觀的態度。」

在供應商方面，庫克指出，「你知道iPhone的供應商來自全球各地，我們有關鍵的零部件來自美國，也有關鍵的零部件來自中國，還有很多其他地區。目前，我們已經重新開放了中國工廠。在滿足條件的情況下，它們已經重新開放，產量也在恢復中，我認為現在是走向正常的第三階段」。

美國科技媒體TheVerge評論說，從技術角度說，庫克的說法是正確的，中國境內的新增病例數量正在放緩。但在世界其他地區，包括韓國、義大利和伊朗在內的地區，有新的疫情在爆發。因此，新冠病毒仍可能對全球經濟產生影響，目前尚不清楚病毒的傳播將會如何影響商業、旅行、公共衛生和政策。

大陸27日新增確診病例327例，新增疑似病例452例。其中，湖北之外的新增確診病例僅9例。

TheVerge還指出，庫克的回應可能是為了使投資者放心，表明公司的業務正在穩步發展，近期蘋果和其他科技公司的股價正因為新冠肺炎疫情的影響而下跌。

受疫情影響美股連續重挫，美國當地時間27日收盤，蘋果跌6.54％。

(工商 )