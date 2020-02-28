南韓電子業巨頭三星(Samsung)2月初發表了 Galaxy S20 系列手機以及 Galaxy Z Flip 可折疊螢幕手機等新品，不過由於新冠肺炎(COVID-19)對於旗下廠房的影響，還有近期新手機上市前傳出了零星評測案例，可說是讓三星面臨了內憂外患。稍早之前，有外媒發現三星Galaxy S20 Ultra的相機在自動對焦表現不如預期，對此三星已緊急回應，承諾將會改善。

對於智慧型手機的消費者來說，相機的性能絕對是當前考量入手新機的最大要素之一。不少廠商也都將相機的功能與規格作為行銷時主要強調的特色。三星今年 2 月份發表的三款 Galaxy S20 系列手機中，Galaxy S20 Ultra 是唯一搭載 1 億 8 百萬畫素影像感測器(主相機是四鏡組合)的機種，並具備 100倍超高倍變焦的功能。為了在新機上市之際，消費者就能更全面的了解新機的各項新功能與特色，三星早已開放媒體針對 Galaxy S20 系列展開評測。不過《PC Mag》以及《Input》網站針對 Galaxy S20 Ultra 的評測都不盡理想，不約而同的指出 S20 Ultra 主相機的自動對焦功能不是很準，且需要花費很長的時間才能對焦。《The Verge》報導除了引述這一點發現，也回應表示他們的實測也發現了類似問題，此外也發現相機在拍攝人臉皮膚上會出現過於平滑的調教設定。

S20 Ultra Camera pic.twitter.com/wNGuxismJ1 — Dieter Bohn (@backlon) February 24, 2020

針對當前外媒實測對於 Galaxy S20 Ultra 相機的評語，三星方面已有認知，並指出「Galaxy S20 Ultra 擁有先進的相機系統，我們持續在優化性能，為消費者提供最佳體驗。作為這項進行中工作的一部分，我們正在努力為未來提供相關的更新，來改善相機的體驗。」

除了將透過軟體更新來優化、修正相機的性能之外，三星日前也被 YouTuber @MKBHD 發現，120Hz 螢幕更新率的設定無法與最高 2K 螢幕解析度共用，引發了不少討論，且後續有破千名網友發起請願，期待三星可以開放這項功能。對此，爆料達人 i冰宇宙 Ice universe (@UniverseIce)以及 XDA 論壇作者 Max Weinbach (@MaxWinebach) 都在 Twitter 上指出，三星已經在進行相關的軟體升級工作。換句話說，在三星 Galaxy S20 系列還沒有正式上市之前，三星就必須要針對新品軟體作出不少調整，這樣的情況並不常見，某個程度上也反映了今年 Galaxy S20 系列受到關注的程度比起以往是有過之而無不及。

三星Galaxy S20系列快速動手玩 體驗100X超高倍變焦

根據台灣三星公布的資訊，Galaxy S20 系列在台的上市計畫，將會在 3 月 4 日下午 1 點在 Samsung Taiwan 臉書粉絲團、Samsung Taiwan YouTube 官方頻道以及台灣三星新聞中心(官網)提供線上直播。屆時新機在台灣將推出哪種顏色與儲存容量，上市訂價又是多少，會不會有舊換新或者是預購計畫，預料都將一一公開。

(中時電子報)