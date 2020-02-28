228連假第一天，蘇花改南下花蓮車道大塞車。（公路總局第四區養護工程處交控中心提供／胡健森宜蘭傳真）

228連假第一天，各地又湧現出遊的車潮，或許是受到新冠肺炎疫情影響，這次的連假自行開車出門的民眾大增，也造成了交通大壅塞，蘇花改南下花蓮車道從清晨5點開始就湧現車潮，直到中午時段，車潮仍未見紓解，蘇花改及蘇澳市區都塞到爆。

228連假第一天蘇花改就大塞車，並且是出乎預期地塞到爆，從清5點開始蘇花改就出現塞車現象，且湧進的車潮越來越多，蘇花改交通呈現「紫爆」狀態，每小時的車流量超過千輛，遠超過900輛的設計量，行車速度也降至約20公里上下。

公路總局第四區養護工程處交控中心主任陳國政表示，這次連假蘇花改的交通狀況確實有點超過預期，推測很可能是因為受到新冠肺炎疫情影響，許多人不敢搭乘大眾運輸工具，紛紛自行開車出門以免受到病毒的感染，也因此造成蘇花改的車流量飆高。

陳國政表示，預估蘇花改的塞車現象至少會持續到中午過後才會逐漸紓解，同時也提醒用路人，預計在29日中午過後就會逐漸出現北返車潮，開車上路之前應提早做好準備。

(中時 )