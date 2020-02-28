富岡港進行體溫監測。（楊漢聲攝）

遊客大排長龍。（楊漢聲攝）

新冠肺炎疫情延燒，27日中央疫情指揮中心宣布一級開設，台東縣府228連續假期在富岡漁港交通船登船處實施旅客量測體溫措施，如果高於37.5度即不得搭乘交通船前往綠島及蘭嶼，台東縣長饒慶鈴28日特前往視察，現場秩序良好，感謝各位鄉親配合。

蘭嶼國小校長夏曼威廉斯憂心離島對外交通成為防疫缺口，日前寫信向台東縣長陳情，希望縣府於登機前及登船前能替乘客量測體溫，台東縣府28日立即設富岡漁港等交通船碼頭設置體溫監測，防止疫情擴散進入離島。

饒慶鈴視察後表示，雖然新冠肺炎疫情仍未減弱，不過此次228連假，台東地區飯店住房率仍達8成以上，民宿也有5成，而綠島及蘭嶼鄉2離島，入境方式以交通船為主，為避免日後造成島內大規模感染狀況，因此，台東縣府特別針對入境時進行防範工作實，希望民眾及遊客配合縣府防疫措施，阻絕疫情於島外。

縣府交通及觀光發展處則指出，台東縣政府27日召開新冠肺炎疫情防治第二次跨單位協調會議，為因應新型冠狀病毒肺炎疫情傳染危機，決議因綠島及蘭嶼地區地處封閉，醫療與檢疫資源較為匱乏，為免島上爆發感染症狀恐無力處置，自28日連續假期起，在富岡漁港交通船登船處實施旅客量測體溫管制措施。

至於蘭嶼至後壁湖的航線，經交觀處與航港局聯繫，由於此航線4月才會開航，且出發地屬於屏東縣轄區，屆時將行文屏東縣府協助配合辦理體溫量測。另外，空中交通部分，台東航空站已交辦各航空公司進行登機前體溫量測作業，也特別建議各航空公司在登機前實施體溫檢測，讓旅客更安心。

(中時 )