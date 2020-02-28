因應新冠肺炎疫情延燒，台中市政府28日將疫情應變指揮中心提升為一級開設，防疫「超前佈署」加強整備工作；對於原訂3月9日至18日舉辦的世界蘭展，因為疫情考量，市府已取得世界蘭花會議組織認同，今日宣布世界蘭展延後舉辦，並研擬因應措施，將損失降至最低。

農業局長蔡精強說，2020世界蘭展籌備多時，雖做足防疫準備，但市府以維護民眾健康安全為第一優先，市府已與台灣蘭花產銷發展協會，共同取得世界蘭花會議組織認同，決定將活動延期，確切活動時間視疫情狀況再行舉辦。

蔡精強指出，這次活動是世界蘭花會議組織在1954年成立後首次在台灣舉辦，在2014年爭取到後，市府與台灣蘭花產銷發展協會歷經三年籌備，籌備過程所衍生的相關成本，都會研擬因應措施，將損失降至最低。

農業局說，包括園區內部分硬體設備與布置用品，將評估延期使用的可行性，節省復辦成本；蘭花配合產期與開花時程，已事先預購完成，將協調蘭協規劃作為公益使用，全力保障花農權益。

農業局強調，市府已請蘭協盡速估計籌辦成本，市府將朝「最低影響」來進行，活動門票全票價格是250元，市民票價則為100元，退票則依照既定規則辦理。

(中時 )