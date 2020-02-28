新冠肺炎疫情擴及全球，美股周四再度上演大屠殺，道瓊崩跌近1200點，累計4天暴殺逾3200點，亞洲股市早盤也被嚇趴，日、韓股狂瀉2.50%~3.5%；陸股和港股也同樣暴跌2.5%左右，台股228連假休市，下周一開盤恐面臨補跌修正，至於會下跌多少？投資人或可從台積電ADR、摩台指數和亞股跌幅去觀察。

世衞組織（WHO）警告，疫情正處於「關鍵點」，若受疫情影響的國家不儘快採取行動，情勢恐將失控。

投資人擔憂肺炎疫情恐衝擊經濟，全球股市籠罩沉重賣壓，從歐美到亞洲全面爆發股災，繼美股稍早收盤崩跌1190點後，周五早盤亞股也跟著跳水，日股盤中大跌763.46（或3.48%)，最低來到21,184點；韓股也大跌2.57%；陸股暴跌3.3%，來到2892.33點，失守2900點；港股重挫2.5%，至26089點。

由於台股今228連假休市，投資人最關心下周一台股修正幅度，目前可從幾個角度觀察，除了台積電ADR大跌3.16%外，新加坡摩台指數也大跌3.06%，而周五亞股約下跌2.5%~3.5%不等，台股27日（周四）收在11292點，若以2.5%的保守跌幅來推估，下周一恐暴跌250點左右，11000點大關恐告急。不過，若今晚美股跌深反彈，台股補跌幅度就不至於太大。

(中時電子報)