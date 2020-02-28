中央流行疫情指揮中心昨公布，32例確診個案在16日至24日曾搭乘捷運與公車在雙北趴趴造；新北市捷運局表示，針對捷運電梯按鈕、電扶梯扶手、立柱、拉把到座位展開全面消毒，同仁出勤前需測量體溫；另交通局則將防疫工作納入公車每日出勤前檢查事項，消毒驗票機、扶手、按鈕等才可出發。

新北捷運公司表示，針對電梯按鈕、電扶梯扶手、座椅、扶手欄杆等，4小時消毒一次；另列車在每日出車前全面消毒，每4小時再進行開門鈕、扶手欄杆消毒，針對旅客接觸較頻繁的設備，像是廁所馬桶坐墊、自動售票機觸控螢幕、電扶梯與樓梯扶手，皆以漂白水或酒精，從原本每8小時消毒一次，調整至每4小時消毒一次。

新北市交通局表示，針對公車「車輛一級保養檢查表」，新增防疫工作，要求每輛車每日出車前須確實消毒，包含驗票機、車內扶手、下車按鈕、空調出口、座椅調整鈕及椅套等，此外公車駕駛應配戴口罩。

此外，該看護曾在新北市樹林區活動，樹林區公所昨緊急召開應變會議，會針對外籍看護活動，包括轄內東昇公園及周遭場域進行消毒，並請衛生所進行後續相關處置，清潔隊今上午至外籍看護曾經活動里內進行東昇公園與全里環境消毒。

(中時 )