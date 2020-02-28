百度董事長兼CEO李彥宏28日通過內部信向全體員工通報，百度第四季營收人民幣（下同）289億元，歸屬百度的淨利潤92億元（Non-GAAP），均超過華爾街預期；全年總營收1,074億，連續三季營收超過華爾街預期。

李彥宏在內部信中稱2019是百度的「關鍵的變革之年」，百度用了一年的時間修煉內功，完成了組織和業務的深度調整。他表示，百度移動生態已經形成了更全面、多元化的佈局，智能新業務也有長足進步，並對2020年的業務核心目標做了展望：將堅持使命驅動、堅持技術創新，加強對用戶和客戶的理解，根據市場變化不斷進化，構建起全網最強大的以訊息和知識為核心的移動生態，並在智能新業務的營收規模化上取得更大突破。

李彥宏在談到百度對於抗擊疫情的投入時表示，「我們一直在人們需要的地方、在我們擅長的陣地為我們的人民和國家貢獻自己最大的力量」，他認為「疫情之後經濟重回增長是一個長期課題，而大量新的機會也在孕育之中。」

(工商 )