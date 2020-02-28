男星謝和弦呼麻被逮後狠甩元配正宮Keanna（戴怡軒），二人到現在尚未離婚，就公開放閃小三莉婭，三人風波不斷。謝和弦也被爆出10年前為當時女友成語蕎寫的歌，如今要重新製作，不過被網友翻出謝和弦曾說謊分手成語蕎，讓她相當崩潰。

謝和弦的三角戀剪不斷理還亂，尚未離婚就小三小公開出雙入對、大肆放閃，絲毫不在意外界眼光，但和原配一來一往隔空新聞依舊攻佔媒體版面。日前《鏡周刊》報導，謝和弦因為在IG上貼出重新製作舊曲「Jenny」還標籤成語蕎，讓他們這段10年前的戀情曝光。

這首歌的歌詞還曾寫道「我完全被妳吃的死死」、「讓我欲死欲仙」等露骨字眼，不過卻有網友在Dcard論壇上分享，原來成語蕎曾在《康熙來了》提到自己「某位前男友」超瞎分手理由，讓她超崩潰。

成語蕎提起被這位前男友分手一事，表示超傻眼、超崩潰。（圖／YouTube）

成語蕎表示，當時交往1年的男友說因為要去美國留學，所以雖然很愛她但不想耽誤她，只好忍痛和她分手；沒想到才過了1周，她就在KTV碰到男友，「旁邊還牽了一個女生！」成語蕎說：「一個混血兒，滿漂亮的。」也讓網友覺得，她當初講的這位前男友就是謝和弦。

成語蕎表示這位超扯前男友，當時帶著一名混血女生。（圖／YouTube）

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(中時電子報)