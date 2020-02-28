今天是二二八事件73週年，前總統馬英九今天受邀參加白恐怖時期政治犯陳明忠先生追思會，並再次向所有二二八事件及白色恐怖的受難者與家屬，表達歉意與慰問。

1947年二二八事件時，陳明忠加入台共領袖謝雪紅所領導的「二七部隊」，擔任突擊隊長，3月16日率領學生參與了著名的南投烏牛欄之役，與國軍交火，失利後逃亡，遭到政府通緝。由於他在二二八時曾保護台灣省立農學院周進三院長等外省籍教授，因此倖免入獄。

五十年代白色恐怖時期，陳明忠又因叛亂、顛覆政府等罪名，兩次被判刑入獄，總共坐了21的牢。第一次入獄時年僅21歲，人生的黃金歲月都在牢籠中度過。他與妻子及妻子的兄長，都是二二八與白色恐怖的雙重受難者。

馬英九表示，2005年2月27日，他擔任台北市長兼任中國國民黨副主席，明忠先生應邀到國民黨中央黨部以〈二二八：被扭曲的歷史集體記憶〉為題發表演講。陳明忠認為，二二八事件不是「台獨運動」，二二八與白色恐怖都是根源於國共內戰的時代悲劇，受害者沒有本省外省之分，必須要還原歷史，也要以積極的作為消弭因悲劇所留下的族群仇恨，讓同樣的苦難不要在下一代發生。

陳明忠主張兩岸必需和平和解，悲劇才不會重演。兩個月後，當時的國民黨主席連戰率團前往中國大陸展開歷史性的「連胡會」，為兩岸關係破冰，也為三年後馬英九總統任內的兩岸全面和解、合作與和平，奠定基礎。

陳明忠當年到國民黨中央演講，其他二二八受難者與家屬並不諒解。他說：「很多人罵我，說我是投降，我告訴他們：『我不是投降』。我們走過戰亂的人，只希望兩岸和平，台灣人民不要再經歷恐怖的生活。」

陳明忠先生曾說：「我生錯了時代，但沒有做錯事，就這一點來說，我沒有遺憾。」馬英九則認為，他沒有生錯時代，而是時代錯待了他。

馬英九指出，1990年他擔任行政院研考會主委，就開始參與行政院推動的二二八事件平反工作，如出版報告、建紀念碑等。1993年他出任法務部長，奉命推動《二二八事件處理及補償條例》的立法工作，1995年立法院三讀通過（2007年改為「賠償」條例）。在卸任總統前，已大致完成條例設定的目標，例如賠償受難者、四次延長賠償申請時間至13年、恢復受難者名譽、成立基金會、為受難者立傳、設立國家紀念館、繼續發掘真相、普及相關歷史教育等等。

他強調，二二八事件是台灣近代史上巨大的歷史傷痛，無論如何療傷止痛，都不容易完全抒解。面對歷史，必須就事論事，是非分明；面對家屬，必須將心比心，療傷止痛。

(中時 )