台北市長柯文哲今出席「二二八事件73周年中樞紀念會」致詞時提到，今年因為疫情，停止再度挑戰一日雙塔方式紀念二二八，但他正向方式面對歷史的態度沒有改變；他表示，「因為這此疫情，再次提醒我們，我們即使有不同的過去，但是我們都有共同的現在，不論面對228、面對疫情，我們都必須繼續走向共同的未來」。

蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃以及台北市長柯文哲今皆出席「二二八事件73周年中樞紀念會」。柯文哲致詞時指出，近年來政府在轉型正義上的努力，雖然還沒有辦法完全撫平過去的傷痕，但台灣已逐漸走出悲傷。

柯文哲說，二二八事件是台灣現代史的重大事件，在過去威權時期，有很長的時間談論二二八是禁忌，關於事實的真相被掩蓋，進入民主時代後終能公開討論，正式面對這段歷史。過去三十幾年來，政府針對228事件做了許多的處理，從李登輝前總統用元首身分代表政府公開道歉開始，正式啟動了歷史和解的進程，包括追思立碑、回復名譽、賠償、歷史與人權的教育、公開檔案、返還書信等，一系列的措施，在到近年來政府在轉型正義上的努力，雖然還沒有辦法完全撫平過去的傷痕，但台灣逐漸走出悲傷，迎向融合的社會。

柯文哲說，2016年的228選擇與一群年輕朋友挑戰一日雙塔520公里的長征，這項看起來不可能的任務，之所以能夠實現，在於同行夥伴間沿途互相鼓勵打氣、團結一致往共同目標前進，他希望能夠透過一日雙塔的積極精神，以不同的方式來紀念這段歷史。

柯文哲也提到疫情指出，這個月台灣面對新型冠狀病毒的挑戰，但在眾人合作之下，目前疫情控制得當，為了有效控制這場疫情，不論中央地方不分黨派，站在一起才能打贏這場仗。

柯文哲表示，我們不會一直停留在過去的陰影，更不會被這次的疫情所擊倒，上下一心、休戚與共，守護台灣、守護家園。

(中時 )