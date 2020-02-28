228三天連假開始，全台出遊訪友的人群移動增多，口罩使用量大增，台南市藥師公會提醒遊客也要記得做好手部防護工作，避免新冠肺炎潛藏的擴散危機。台南市各社區健保藥局近日加強口罩售後的室內消毒工作，讓民眾上門更安心。

台南市藥師公會理事長吳振名表示，228連假出現南北人群移動，潛藏著疫情擴散危機，民眾在乘坐大眾交通工具時，摸過門把、扶梯、掛環，卻常忽略手部防疫，他提醒民眾，這些位置都是被使用與觸摸過最多的地方，一定要做手部清潔消毒殺菌，保持手部潔淨更重要。

吳振名表示，遊客到人群多且較為密閉的空間，要戴口罩來自保。台南市健保藥局自6日配合口罩實名制以來，平均每天每家藥局都有超過100人購買口罩，台南市藥師公會預估這幾天民眾因為連假出遊，口罩使用量將增多，民眾上藥局購買口罩的人數會微幅增加。

為了讓民眾上門安心買口罩，台南市各健保藥局近日加強室內消毒清潔工作，在口罩銷售完後，會以酒精制菌噴劑或次氯酸水作消毒殺菌，保持藥局的安全空間。

(中時 )