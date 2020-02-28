總統蔡英文2018年間參訪中華電信資安監控應變中心，此行程並不公開，陳姓網管卻在前一天上PTT曝光此事，因此遭中華電信開除。陳男提告請求確認僱傭關係，但台北地院認為，陳男確實違反保密義務，中華電信開除有理，判陳男敗訴，可上訴。

陳男提告主張，他自2017年11月1日起在中華電信擔任網管專員，自認努力工作，是被公司刻意打壓；2018年1月14日他發文主題是評論「勞基法修文」，前後文雖可推知蔡英文將到資安監控應變中心巡視，但他未提到單位、地點，網友無從得知確切行程。

陳男說，就算中華電信認定他違反工作規則，卻未先與工會協商，再決定是否繼續雇用，或以較輕的處罰手段取代，已違反「自訂核薪要點」，遂提告確認僱傭關係存在，並應給付薪資直到復職日止。

中華電信抗辯，陳男仍在試用期間，卻恣意洩漏總統秘密行程，後續被媒體引用報導，嚴重違反保密協議，公司告誡後陳男仍繼續在網路上批評，難認有再遵守保密義務意願，且文章底下已有網友留言：「中華電信嗎？」可見文章足以使人掌握總統行程。

法官認為，陳男在文章內以「蔡母豬」侮辱蔡英文，網友就能知道蔡英文將訪視他任職單位，此事經媒體報導，不僅損害中華電信形象，中華電信行為準則也規定，網管專員職務涉及個人隱私或國家元首等，須嚴守保密義務，陳男違反規定明確。

此外，中華電信召開新進人員考核會議時，依據會議紀錄，工會理事長有參與其中，並未違反核薪要點規定，法官遂認定中華電信終止雇傭契約，並無權利濫用情形，陳男主張無理由，判他敗訴。

(中時 )