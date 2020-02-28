香港遊客去澳門也能用自己的支付寶了。支付寶28日宣布，正式開通港澳跨境電子支付服務。香港電子錢包AlipayHK成為繼大陸支付寶及韓國kakaopay之後，第三個在澳門投入服務的跨境電子錢包。

在澳門當地，有超過萬家旅遊熱門商戶均已貼有AlipayHK藍色標識，涵蓋大型娛樂購物中心、知名小食店、伴手禮店等大小商店。這意味著，超過200萬的香港AlipayHK用戶，即日起在澳門旅遊時無需現金，即可用手機掃一掃買單。

針對粵港澳大灣區金融互聯互通，澳門商家晃記餅家第四代掌門人高子棋說，從大陸遊客來用支付寶到香港遊客來用AlipayHK，期待疫情結束後市道回暖，能有更多遊客到店用上行動支付買餅。囍囍集團恆友店長也表示，近期安心消費是大家的期待，歡迎香港朋友來店享受便捷、安全地無接觸付款體驗。

此前，AlipayHK讓香港用戶可以一部手機暢遊大陸，還能去日本體驗線下掃碼。據支付寶港澳台地區總經理李詠詩透露，有信心在不久的將來，為澳門再引入更多來自其他國家和地區的消費者，讓他們都能體驗到更優質、便捷和舒適的行動支付消費體驗。

(工商 )