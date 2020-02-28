新冠肺炎肆虐，前總統馬英九為滯留湖北台商及家屬請命包機，接連遭馬政府衛生署長葉金川、楊志良批評。對此，台北市議員羅智強認為，從選票上來看，為了一千九百個小明家庭，去觸怒數百萬的仇中氛圍，一定會被K得滿頭包，「從另一個角度來看，這也是馬英九，之所以為人尊敬的原因」。

前衛生署長葉金川日前點名馬英九讓防疫回歸專業，要馬對防疫少講話，沒加分的話不要講；前衛生署長楊志良直說馬是好人，但不適合當總統，還強調這是他跟葉金川的共識，引發熱議。對此，馬英九今強調，「我沒在談防疫，我在談兒童人權」。

對此，羅智強反問葉金川、楊志良，馬英九認為台灣人民的大陸戶籍未成年子女，也就是「小明們」，政府應該要讓他們入境，這有不對嗎？以及現在滯留武漢的台人，馬認為政府應該要屏除政治考量，以將台灣人安全載回來為第一優先，這個訴求，有不對嗎？

他認為，若兩位前署長認同不應該讓小明回來，不需要包機接回武漢台人，羅會深自檢討，但若如楊說「中國人也是人」，那麼在大陸的台灣人，當然也是人，是我們的同胞手足。羅直言，在現在的仇中氛圍下，馬不來為滯留大陸的台灣人民發聲，誰能講，誰會講？他說很多事可以等，但是台灣人民在疫區要回家，怎麼等？

什麼叫做「適合當總統」？羅智強表示，他身為前幕僚，對馬也有一些未必認同的地方。但他可以想像，如果現在是馬政府執政，即便仇中的氛圍再大，馬總統還是會依據《聯合國兒童權利公約》，保障台灣人子女與父母團聚的權利。他說若從選票上來看，為了一千九百個小明家庭，去觸怒數百萬的仇中氛圍，一定會被K得滿頭包。如果楊前署長要以這一點，說馬英九「不適合當總統」，葉前署長要以這一點要馬總統別說話，他沒話說，「但從另一個角度來看，這也是馬英九，之所以為人尊敬的原因」。

(中時電子報)