自從加州爆出第一起疑似社區傳播的新型冠狀肺炎確診病例後，美國本周陷入大恐慌，道瓊指數累計狂瀉近三千點，口罩供給大混亂！據《今日美國報》（USA Today）報導，美國人瘋狂搶購口罩，亞馬遜網站上的拋棄式醫療用口罩售價翻倍狂漲，從一盒125美元（約台幣3815元）最高漲到220元（約台幣6714元）；非醫療用的口罩也狂漲逾三倍，但多數已缺貨。

據了解，在口罩遠遠不足之下，美國總統川普26日表示，美國已經訂購「大量」口罩，未來並考慮透過「國防生產法」增產口罩、防護裝備，對抗疫情。

事實上，早在美國疾病防治中心（CDC）25日示警疫情遲早大爆發，呼籲民眾做好因應準備之前，不少美國人已經開始搶購口罩，CDC示警消息一傳出，醫療口罩價格一飛沖天，供給更加吃緊。

綜合外電報導，美國最大口罩製造業者包括3M公司（3M Co.）、外科口罩製造商「Prestige Ameritech」公司紛紛表示，即使全面趕工，但全球的口罩訂單需求量仍遠遠落後。Prestige Ameritech高層表示：「情況似已失控，我們正努力生產。」

據了解，儘管美國疫情未達大流行，樂觀嘴硬的美國總統川普26日在白宮召開記者會表示，美國已經訂購「大量」口罩以因應疫情，「我們可能不需要。我們考慮最糟狀況，很快會準備就緒。」

美國衛福部長阿查爾證實美國口罩供給嚴重不足，目前約有3000萬片口罩，但醫療人員的缺口達3億片口罩。

因此川普正考慮依「國防生產法」動用特殊權力，快速提升口罩、防護衣等產量，以防堵美國疫情擴散。

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(中時電子報)