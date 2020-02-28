今（28）日是二二八事件73周年，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、立法院長游錫堃以及台北市長柯文哲均出席「二二八事件中樞紀念儀式」；蔡英文並親自頒發回復名譽證書給受難者家屬代表。

「二二八事件中樞紀念儀式」今天在二二八和平紀念公園舉行。蔡英文致詞時提到，228事件曾是不能公開講述的事件，直到1995年首座紀念碑落成，同年前總統李登輝代表政府向人民道歉；隨著政府致歉態度確立，教科書有越來越多有關228事件的內容，隨著檔案出土，有新受難者被發現、回復名譽給予平反，受害者和加害者的面貌更加清晰。228事件不再是禁忌和仇恨根源，透過深入討論，社會的共同意識會更加成熟。

「記得歷史，反省過去」蔡英文強調，不僅避免重蹈覆徹，也團結社會鞏固民主、讓台灣更進步。她提到，促轉會的任務將延長運作，繼續挖掘更多歷史真相，「只要促轉會的功能是大家認為必須持續下去，我們都會支持。」

柯文哲則說，過去三十幾年政府針對228事件做了許多處理，包括前總統李登輝以元首身份代表政府公開道歉開始，正式啟動歷史和解的進程，包括立碑、回復名譽和公開檔案等一系列措施，再到近年來的轉型正義政策，雖然還無法完全弭平傷痕，但社會逐漸走出悲傷，走向融合社會。

柯文哲提到，近期台灣面對新冠肺炎挑戰，在眾人合作之下疫情控制得當。「疫情也提醒我們，即使有不同的過去，但我們有共同的現在。」他強調，無論228事件或疫情，都要走向共同的未來，全民上下一心守護台灣、守護家園。

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(中時電子報)