台中后里泰安派出所旁的櫻花，今年因天候因素花期延後，228連假期間達到滿開階段，中市府觀光旅遊局歡迎民眾把握228連假最佳觀賞時機，前來后里泰安感受春天百花齊放的生命力；今年活動推出集章抽獎活動，只要民眾在合作店家消費50元可獲得一點，集滿6點即可兌換摸彩券參加抽獎。

觀旅局長林筱淇特感謝在地里長江慶南，平日悉心照料櫻花及泰安派出所張智賢所長協助疏導交通，才讓民眾有很好的櫻花環境及品質。林筱淇說，后里泰安派出所櫻花是台中最著名賞櫻熱門景點之一，列入全國前幾名櫻花盛開指標景點，自安眉路沿線200公尺種植近百株桃紅喜氣的八重櫻色澤柔美、氣氛浪漫！

觀旅局指出，今年預估花況於228連假開好開滿，歡迎民眾把握連續假期來到后里泰安賞櫻，順遊周邊景點；如中社花市鬱金香花海、橘祥合院櫻花園區、月眉糖廠千年樟樹、星月大地、后里薩克斯風文化館、木匠兄妹DIY體驗、鳳凰山登山步道、豬血財，採買后里盛產的聖女番茄、百合花等，創造幸福又充實的珍貴回憶！

為避免賞櫻期間因大量人潮及車潮湧入泰安派出所附近，造成泰安周邊巷道塞車窘境，活動期間至3月1日逢假日上午8時至下午5時30分，將在進入泰安的「三豐路」及「福安路」與「安眉路」、「福美路」、「重劃東路」等重要路口，進行交通管制作業。

觀旅局表示，為確保賞櫻品質，泰安派出所旁停車場於活動期間不開放車輛停放，鼓勵民眾可採「輕鬆搭火車，轉騎iBike」方式賞櫻，搭乘火車至臺鐵泰安車站後，以步行或騎乘iBike沿福美路、安眉路至泰安派出所賞櫻或至泰安鐵道文化園區(舊站)走走，遊客還可以騎iBike暢遊農村風光。

(中時 )