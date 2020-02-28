歐美股市暴跌，帶衰A股三大指數28日開低走低，上證指數開盤後跌幅收斂，隨後又再度下探。截至11時30分上午盤收盤，滬指報2890.56點，跌3.37％；深成指報11021.72點，跌4.44％；創業板指數報2086.24點，跌5.03％。

美股昨夜暴跌，道瓊指數狂瀉1190.95點，創下單日最大跌點，跌幅達4.42％。累計本周以來(2／24至2／27)道瓊指數值重挫3226點，跌幅高達12.5％。全球股市本周恐將出現2008年金融危機以來最差單周表現。

(旺報 )