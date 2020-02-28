第32例確診案例足跡佈新北 候：超前部署已全面消毒 12:042020/02/28 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜。（戴上容攝） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央公布公布第32例確診案例，足跡出現新北市各地，新北市長侯友宜28日於新莊表示，事先採取的防疫最重要，案32所有趴趴走的路線，一直都有採取消毒，新北超前佈署。 侯友宜表示，新北市很早以前就視同「社區感染」全力備戰，也希望由中央來指導，大家一起面對未來更嚴峻的挑戰，只有「有備無患、超前佈署」，統合戰力上下一心才能夠打勝仗。 (中時 ) #侯友宜 #新北市 #消毒 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 #防疫 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 澎湖縣全縣學校防疫總體檢 補助400人以上學校購置紅外線體溫儀 17:422020/02/24 生活 人在牢籠心繫疫情？連千毅竟託律師送千瓶防護液 19:122020/02/24 生活 新冠肺炎疫情擴大 金價狂飆、油價重摔 23:142020/02/24 財經 世衛：陸有效控制疫情 新冠非全球性流行病 08:312020/02/25 兩岸 防疫！澎縣禁活魚運搬船從中港澳入境 16:042020/02/25 社會 口罩戴錯仍被讚爆 正妹身分遭起底是「棒球界雅典娜」 10:002020/02/26 娛樂 用酒精防疫也要防火 陽光基金會提3不原則 11:462020/02/26 生活 因應228連假人潮 台東縣消防局辦理防疫演練 12:142020/02/26 生活 企業贈100萬元 構築新北校園防疫網 04:102020/02/27 地方新聞 困武漢34天揭慘況 女模曝他「偷出門被拘留」 09:562020/02/27 娛樂 政治熱門新聞 彭文正GG了？傳LSE盛怒準備提告 - 政治 洪慈庸任立院「機要顧問」 洛杉基預言民進黨下場 - 政治 震撼！壹傳媒創辦人黎智英涉2罪遭捕 - 政治 小英執政民調出爐 網驚呼：柯韓粉崩潰？ - 政治 罷免風潮？「不挺台」的譚德塞面臨41萬人連署下台 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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