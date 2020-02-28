中央公布公布第32例確診案例，足跡出現新北市各地，新北市長侯友宜28日於新莊表示，事先採取的防疫最重要，案32所有趴趴走的路線，一直都有採取消毒，新北超前佈署。

侯友宜表示，新北市很早以前就視同「社區感染」全力備戰，也希望由中央來指導，大家一起面對未來更嚴峻的挑戰，只有「有備無患、超前佈署」，統合戰力上下一心才能夠打勝仗。

(中時 )