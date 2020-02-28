隨著全球新冠疫情不斷擴大，中央流行疫情指揮中心前陸續宣布韓國、義大利提升為旅遊疫情三級警告，國人自韓國旅遊入境自2月27日凌時，由義大利返國則自2月28日凌時必須要居家檢疫14天，主管居家檢疫的台中市民政局長吳世瑋表示，這兩天開始居家檢疫人數恐怕又要爆增了，他也坦言因為配合管理居家檢疫的各公所又要人仰馬翻。

因應防疫，台灣陸續把中、港、澳入境人士列為居家檢疫對象，日前衛福部長陳時中也宣布把韓國以及義大利列為旅遊疫情三級警告，國人自韓國旅遊返國自2月27凌晨起必須居家檢疫14天，而自義大利返國的國人則自2月28日凌晨也列為居家檢疫。

地方主管單位台中市民政局長吳世瑋指出，台中市居家檢疫人數從春節期間高達2500人，2月27日已降到850人左右，他憂心這兩天加入韓國和義大利返國國人後，居家檢疫人數恐要再爆增一、二千人，他也坦言因為增加這項業務各公所以人仰馬翻。

(中時 )