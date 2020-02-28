全台廟宇近年吹起環保風，台北市萬華區的信仰中心龍山寺繼2017年實施減香，廟方昨起在大門放置立牌公告，將從今年3月13日起停止供應香客免費香枝，香客入內也不得自行攜帶香枝，成為台北行天宮之後，第二座拜拜不燒香的廟宇。

有281年歷史的龍山寺，在2017年6月，將香爐從3爐減為1爐，空氣品質提升不少，而2000年開始也停止燒金紙，信眾初期也很不習慣，落實20年來，信眾和觀光客也慢慢接受，在去年5月也開始禁點蠟燭，配合環境保護，而廟方宣布在今年3月13日起也將停止供香，結束281年傳統的供香歷史。

龍山寺廟門入口處公告：「為秉持觀世音菩薩慈悲大愛護佑眾生之精神，祈願每一位香客來寺參拜皆能心神安定，身體健康，本寺自三月十三日（農曆二月十二日）起停止供香，請勿自行攜帶香枝，不便之處，尚祈諒察！龍山寺謹啟」。

龍山寺董事長黃書瑋表示，今年農曆春節期間廟方已停止供香4天，信眾普遍贊同此舉，考量近日疫情，燃香會產生PM2.5，對人體和環境有害，董事會本月27日決議將於3月13日起停止供香，即日起也會開始勸導香客不要攜帶香枝參拜，並於3月13日起同步禁止攜帶香枝。

黃書瑋說，停止供香後，廟內香爐不會撤掉，並基於禮敬菩薩及法會需求，仍會每天在香爐點香。

(中時 )