日前晚間18時許，台中市政府警察局第四分局黎明派出所接獲民眾報案，稱將機車停放至醫院周邊，正準備離開時卻遍尋不著愛車，非常擔心機車遭拖吊或竊取，希望員警協助。

擔服巡邏勤務的巡佐王峯良及警員葉耀澤到場，發現一名老翁在醫院門口焦急地徘徊，詢問後確認該名戴姓老翁為報案人；老翁表示因為忘記機車停放位置，已經在醫院周邊找了一個多小時。

巡佐王峯良見老翁面容疲憊且體力虛弱，便請他乘坐巡邏車由員警陪同尋找，讓老翁也能在車上稍作休息，最後員警透過一張罰單順利找回機車，令這次的事件圓滿落幕。

警方指出，該名年近7旬戴姓老翁日前午間騎乘機車到醫院照顧住院的老丈人，傍晚時分正準備回家煮飯，卻忘記機車停放位置，遲遲找尋未果，只好報警求助。員警獲報到場後，先確認戴姓老翁指稱的機車停放處並沒有遭拖吊的紀錄，並詢問老翁機車車牌，但老翁年事已高忘記車牌號碼，臨時又聯繫不到家人。

員警決定將老翁載回其住所尋找車籍相關資料，翻箱倒櫃之下找出一張民眾檢舉交通違規的罰單得知車籍資料，員警再度趕回醫院附近仔細找尋；最終替戴姓老翁順利尋回愛車，老翁熱淚盈眶激動地和員警握手表達衷心的感謝。

黎明所長林澤聰呼籲，高齡長者若擔心忘記汽、機車停放位置，可於停車時先以手機拍攝遠景照片，返程時以便比對位置找尋，或撥打110報案電話由警方到場提供協助。

(中時 )