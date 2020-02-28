新冠肺炎疫情仍蔓延，日本最嚴重的是北海道已確診39例，東京都以35例居次，擁有「美胸女神」稱號的香港女星李彩華（Rain）2月中到北海道旅遊，如今進退兩難，只能在雪山上躲疫情，而她在大陸工作的富商老公心急如焚，現在兩人只能天天熱線報告近況，而李彩華最快下月2日能回港。

李彩華（Rain）曾演出電影《嚦咕嚦咕對對碰》、《行運超人》，最有名的事蹟是她自曝去大陸發展前曾被老闆要求提供性服務，她回應：「當時他的確希望我提供工作以外的服務，被我拒絕了」，最後她把事情告訴老闆娘，才順利解約。

去年2月李彩華和交往半年的黃姓富商結婚，據《東網》報導，李彩華本月2日才和老公慶祝結婚一周年，隨後老公回大陸工作，李彩華則和朋友到北海道滑雪，沒想到因疫情變嚴重，李彩華被困在當地，她受訪說每天離開飯店都會戴著口罩和空氣淨化機，趁深夜人少才敢去泡酒店溫泉。

談到老公，李彩華說兩人已經快一個月沒見面，另一半很擔心她，兩人每天固定會打好幾次電話，報平安也確定對方情況，她也很擔心大陸的疫情，透過熱線才安心不少。

(中時電子報)