中壢農友王派鳳自2012年開始種植番茄，經中興大學教授蔡東篡指導後，於2014年改用溫室、滴灌、籃耕等技術，且不噴灑農藥，採有機種植，技術日趨成熟，經由王派鳳夫妻兩人細心照料，果實飽滿圓潤，番茄豐碩的景象，更讓王派鳳的番茄田有「番茄森林」的美稱。

雖溫室栽種成本較高，但王派鳳指出，現在田地因為經過多年的栽種，讓土質都充滿各樣的病菌，過去自己曾經也用一般田地種植番茄，但一週後全因感染病菌而枯萎，所以才會使用溫室栽種，他還說，以前曾和母親比賽種番茄，結果母親的番茄因為在溫室外受大雨沖淋，不到一週，就分出勝負了。

王派鳳表示，種植的番茄分玉女番茄、金瑩番茄等兩種蜜番茄，皮較薄，也相對難照料，但有足夠的甜度，並強調市面上許多番茄因為商業化經營，往往噴灑增甜劑，以提高甜度，卻讓大家漸漸忘了番茄本身的風味，所以堅持除肥料、水之外，絕不噴灑任何化學藥劑，希望讓大家吃到真正的番茄。

從2012年踏入農業的領域，王派鳳就不斷嘗試新的領域，更在後來開始種植草莓，依照過去種植番茄成功的經驗，讓草莓在生長的環境有更好的照顧，且草莓相較市面上更為碩大及甘甜，甚至在每年3、4月草莓盛產季時，每日湧入超過100組的團客。

近期因應疫情延燒，許多民眾擔心空氣不流通，不敢前往室內活動，轉而選擇戶外行程，不少民眾也來到王派鳳的農場採番茄、草莓，表示戶外農田的行程比較安全，更強調「反正哪裡都不能去。」

(中時 )