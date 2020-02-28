球王喬柯維奇(Novak Djokovic)又無端被捲入口水戰，這次是由他父親瑟吉(Srdjan Djokovic)率先開砲。瑟吉上周對塞爾維亞媒體說：「費德勒(Roger Federer)是個偉大的網球選手，但他的人品完全不是那回事。他嫉妒我兒子，因為他知道自己的紀錄會被超越。」

喬爸說：「我兒子有什麼理由讓你討厭他？我受夠了西方英語媒體的雙重標準，這是根深蒂固的，與政治、信仰有關。他們創造了這項運動，然後被一個貧窮小國的孩子稱霸，告訴他們這項運動是我們的，是屬於全世界的。」

這也包括天主教與東正教之間的矛盾，「他們老是頒發體育精神獎給費德勒，然而我兒子輸球了那麼有風度卻一次也沒拿過。」喬爸批評西方媒體歧視塞爾維亞人而刻意操作，「證據是喬柯維奇在中國、日本、印度、俄羅斯、南美都很受歡迎。」

這不是喬爸第一次攻擊費德勒，喬柯維奇還曾為此道歉。喬柯維奇雖然感嘆自己永遠無法像費德勒、納達爾(Rafael Nadal)那樣受球迷歡迎，但他也不願意火上澆油，免得被更多球迷討厭。

(中時電子報)