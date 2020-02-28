新竹縣消防局呼籲，民眾上山掃墓勿必要澆熄餘燼，勿讓祖先永居之地陷入水深火熱。（消防局提供／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣消防局呼籲，民眾上山掃墓勿必要澆熄餘燼，勿讓祖先永居之地陷入水深火熱。（消防局提供／莊旻靜新竹傳真）

客家族群在元宵過後開始「掛紙」，意即掃墓之意，228連假期間已見民眾上山，新竹縣政府消防局提醒，掃墓謹記「4不2記得」，「不」任意焚燒雜草、「不」隨意丟菸蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」放爆竹煙火，以及「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾。

新竹縣消防局統計，今年截至2月27日止，已陸續發生97件山林墓地火警，各鄉鎮消防員疲於奔命，新竹縣消防局在連假期間，在縣轄內各公墓區，提供水袋，縣民可提水掃墓，並將焚燒金香後的餘燼徹底澆熄，以確保安全，避免「星星之火，可以燎原」的狀況發生。

新竹縣消防局也運用科技防災，透過無人機空中巡邏，並預先規畫消防水線預置位置，以利火警發生時快速搶救，勿讓祖先永居之地陷入「水深火熱」之中。

新竹縣消防局長孫福佑表示，為了方便民眾掃墓，已請各鄉鎮市公所協助進行轄內公墓的除草作業，以降低墓地火警的發生率，同時也呼籲民眾謹記「四不二記得」：「不」任意焚燒雜草、「不」隨意丟菸蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」放爆竹煙火，以及「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾，也讓祖先平安過好節。

(中時 )