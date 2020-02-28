首例新冠肺炎逝者遺體解剖12天後，屍解報告公佈，大陸媒體報導，新冠肺炎病變仍聚焦肺部，其他臟器損傷的證據不足。

陸媒《第一財經》報導，在《法醫學雜誌》2020年2月第36卷第1期上，預出版《新型冠狀病毒肺炎死亡屍體系統解剖大體觀察報告》作者是湖北省司法鑒定協會會長、華中科技大學同濟醫學院法醫系教授劉良，也是承擔遺體解剖的主要人員。

該報告表示，死者肺部損傷明顯，炎性病變以左肺為重。大量黏稠的分泌物從肺泡內溢出，並可見纖維條索。此外報告發現，死者胸腔積液量不多，淡黃色清亮液體，未見大量胸水產生，提示胸腔病變並非漿液性炎症為主。右側肺與胸膜重度粘連，提示此例可能合併感染性胸膜炎。因患者臨床資料顯示存在冠心病、心絞痛病史，心肌及心外膜是否存在與病毒感染相關的損害表現有待進一步研究。

此前由新冠肺炎死者屍體穿刺取樣獲得的組織局部病理學改變提示，新冠肺炎病理特徵與SARS和MERS冠狀病毒引起的病理特徵非常類似，但從此例系統解剖大體觀察，肺部纖維化及實變沒有SARS導致的病變嚴重，而滲出性反應較SARS明顯，考慮可能與此例患者從確診到死亡僅 15天，病程較短有關，有待更多系統屍體檢驗資料及組織病理學驗證。

(中時電子報)