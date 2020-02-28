為完成2020年經濟社會發展目標，大陸各地重要項目建設加快復工腳步。據新浪財經27日報導，目前大陸533個重大交通項目復工率達70.17％。大陸國家發改委表示，未來將加大對重要項目的政策傾斜，加快推動「十三五」計畫內項目復產復工，並規畫啟動一批「十四五」規畫內項目。

據據新浪財經援引國家發改委資料報導，在復工的533個交通項目中，包括37個鐵路項目，開復工率近76％；459個高速公路項目，開復工率逾7成；7個長江乾線航道整治工程項目，開復工率超71 ％；30個機場項目，開復工率逾6成。

國家發改委基礎司司長羅國三表示，2020年，將加快川藏鐵路、沿江高鐵等重大項目規畫建設，盡快頒布粵港澳大灣區城際鐵路建設規畫，支持農村旅遊公路、城市停車場、樞紐站城融合、智慧城市等項目建設。

除了中央規畫的建設外，在地方上，包括北京、上海、天津、重慶、福建、河南、雲南、江蘇等十多個省市，都發布了2020年重大項目規畫。

以貴州省來說，其重大工程項目復工率達94.3％，各地新開工重大項目344個；目前，貴州省擬在原本將於第一季新開工的432個重大工程項目基礎上，在3月底前，再推動開工一批重大工程項目。

而江蘇省今年則計畫安排240個重大項目，其中，220個實施項目年度計畫投資5千410億元（人民幣，下同），比2019年增加80億元。

北京市方面，將推出涵蓋基礎設施、民生改善、高精尖產業等三大領域，涉及300項的重大項目計畫，計畫完成投資約2千523億元，建安投資約1253億元；另外，北京城市副中心重大工程行動計畫將推動197項重大工程，總投資超過5千億元。

羅國三表示，未來將會擴大地方政府專項債的規模與使用範圍，同時，優化大陸中央的預算投資與投資結構，吸引更多企業參與重大交通基礎建設。

(旺報 )