最近網路社群散布傳播很多的不實訊息，經調查局溯源追查並解析後，發現都是大陸「微博社群」用戶如「台巴子想吃飛彈」與「深圳小天」等網民，利用時事、公眾人物、地名等資訊，假造及變造與政治、疫情相關的不實訊息，再藉兩岸三地交流相關臉書社團如「兩岸三地嘴炮交流（陸陸與灣灣）」及「黃○○後援會」等粉專進行散布。

調查局並列舉「胡鑫」、「Ye Kangzhuo」、「黄子涛」、「钟明远」、「孙大川」、「Wing Hong」、「高兆」等7個散布不實訊息疑似大陸人頭臉書帳號，請民眾提高警覺，人頭帳號並非僅限這些，甚至會偽裝成台灣用戶，建議民眾謹慎防範。

調查局表示，由於政府對假訊息的溯源查緝及澄清反應相當迅速，大陸網民為了達到假訊息散布效果，許多網民群起為之並採用假訊息模板，加速假造及散布效率；這些假訊息模板格式歸納後約略是「○○是我的○○，住在○○，他在○○○的時候，聽到／看見○○○，原來／其實○○已經確診／死亡○○例，蔡政府○○○……」，內容偶而參雜大陸用語，且都是利用人頭帳號在台灣網路社群傳播。

調查局強調，大陸新冠肺炎疫情愈趨嚴峻，境外網民利用機會趁亂炒作不實訊息，意圖製造恐慌，嚴重危害社會安定，調查局為穩定民眾不安情緒，將持續針對不實訊息進行查辦；同時台灣已通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，其中第14條規範散播不實疫情訊息將負刑事責任，呼籲民眾切勿理會網路假訊息，更不要轉傳不實訊息以免誤蹈法網。

(中時 )