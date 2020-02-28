中國債券繼2019年4月起逐步被納入彭博巴克萊全球綜合指數後，世界三大固定收益指數產品提供者之一的摩根大通也將於28日起將在岸債券納入旗下相關指數。

分析指出，這或將帶來逾200億美元的資金流入中國債市，境外資金將在境內市場扮演更重要的角色，而在岸市場也將進一步向國際舞台的中央邁進。

2019年9月摩根大通宣布2020年2月28日起，將分10個月，將若干流動性好的中國國債納入多檔基準債券指數。其中，GBI-EM Global Diversified指數和GBI-EM（Narrow） Diversified指數中的中國債券權重將達到10％的上限。

據摩根大通月度資產管理規模的調查，跟蹤摩根大通全球新興市場系列指數（GBI-EM）的資產規模達2,260億美元，其中GBI-EM Global Diversified指數佔2,020億美元。

根據公告，納入摩根大通指數的中國債券剩餘期限必須在2.5年以上、流通金額在10億美元以上。

渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔日前表示，與彭博巴克萊指數帶來的1,000～1,200億美元的流入相比，本次摩根大通將中國債券納入指數料或帶來200～300億美元的資金被動流入，接下來富時羅素也有可能將中國債券納入。

(工商 )