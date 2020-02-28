台北市長柯文哲今天上午出席228事件73周年中樞紀念會，有別近期常因防疫議題槓上中央，柯文哲今談到防疫時姿態放軟，他強調，為有效控制疫情，中央、地方不分黨派，我們站在一起才能打贏這場仗，不論面對228事件、面對疫情，我們即使有不同的過去，但是都有共同的現在，必須繼續走向共同的未來。

228事件73周年中樞紀念會今於228紀念公園舉行，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、台北市長柯文哲等人都出席。柯文哲致詞時表示，過去權威時期談論228是禁忌，政府近年來在轉型正義上有所努力，雖然沒辦法完全複評過去傷痕，但台灣逐漸走出悲傷，迎向融合的社會。

柯文哲說，228事件是台灣現代史的重大事件，在威權時期諸多事實的真相被掩蓋，隨著進入民主時代後，政府面對這段歷史，過去30幾年來做了很多處理，像是李登輝前總通用元首身分代表政府公開道歉，正式啟動歷史和解的進程，包括追思立碑、回復名譽、賠償、歷史與人權的教育、公開檔案、返還書信等；近年政府在轉型正義上的努力，雖然還沒有辦法完全撫平過去的傷痕，但台灣逐漸走出悲傷，迎向融合的社會。

談及2016年的228完成一日雙塔520公里腳踏車長征，柯文哲說，該項看起來不可能的任務，能夠實現關鍵在於同行夥伴間沿途互相鼓勵打氣，一致往共同目標前進，希望透過一日雙塔積極、堅持的精神，用不同方式紀念這段歷史。

柯透露，原本今年計畫再度於228這天挑戰一日雙塔，用正面的方式紀念這段歷史，不過因為疫情而取消，即便如此，柯文哲認為，用正面態度面對歷史的太部沒有改變。

談到新冠肺炎防疫部分，柯文哲說，在眾人合作之下，目前疫情控制得當，為有效控制這場疫情，不論中央地方不分黨派，我們站在一起才能打贏這仗，也因為這次疫情，再次提醒我們，即使有不同的過去，但是我們都有共同的現在，不論面對228事件、面對疫情，我們都必須繼續走向共同的未來。

柯文哲最後強調，我們不會一直停留在過去的陰影，更不會被這次的疫情所擊倒，讓我們上下一心、休戚與共，守護台灣、守護我們的家園。

(中時 )