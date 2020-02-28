台南市警方昨（27）日晚間破獲1處職業賭場，逮捕30名賭客與把風、清注等人，而警方控制現場後發現所有賭客全都沒戴口罩，甚至有賭客自稱剛從中國返台，引起一陣慌亂，警方將賭客和工作人員帶回，訊後依賭博罪與社會秩序維護法偵辦。

警方表示，這處職業賭場以民宅做為掩護，在去年底就曾被警方取締，過完農曆年又死灰復燃，且每天晚上出入人員相當複雜，警方著手蒐證布線後，申請搜索票，在27日凌晨賭場客滿後才收網。

不過，由於賭場是密閉空間，又值新冠肺炎疫情期間，所有攻堅人員不敢大意都掛上口罩，結果一進入賭場，發現所有人都沒戴口罩，警方將5名工作人員還有25名賭客控制在客廳，並詢問是否有中國旅遊史，其中1名賭客舉手自稱「剛剛」從中國回來。聽及此賭客們開始騷動，最後該男解釋自己曾去過江蘇，農曆年前已回台，所有人才鬆了口氣。

警方在賭場內查扣天九牌、撲克牌與賭資1萬多元，將賭客帶回分局偵辦，訊後警方以賭博罪與社會秩序維護法偵辦。

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(中時電子報)