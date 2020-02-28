彰化縣一名少女小芬（化名）曾自拍裸照供人欣賞，在學校認識的一名林姓男子，得知她怕裸照被瘋傳，竟假冒警察要小芬找人嘿咻，並錄下過程裸照事件才能解決，小芬害怕主動聯絡林男，到某醫院廁所發生性關係，還被要求付800元做愛費，事後還多次向小芬勒索，小芬事後由家人陪同報案，台中高分院依加重強制性交罪，判林男5年6 月徒刑。

據了解，林男學校認識小芬，2018年得知小芬白拍裸照怕外流，就假冒警察身分要求小芬必須找人嘿咻，還要錄下整個性愛過程，裸照事件才得以解決。小婷上鉤，找上林男解決，條件必須支付做愛費800 元。

據「三立」報導，林男向小芬收取800元後，就到醫院的無障礙廁所發生性行為，事後還多次向小芬索討500元到1600元不等金額，否則就要公開她的裸照及性愛影片，小芬被逼急，只好將此事告訴家人，並由家人陪同報案。

法官認為，林男漠視小芬性自主權，還以恐嚇手段索討財物，考量雙方事後以10萬元達成和解，遂依加重強制性交罪判型5年6月，可上訴三審。

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(中時電子報)