蔡英文總統、文化部長鄭麗君、行政院長蘇貞昌及立法院長游錫堃等人今出席「二二八事件73週年中樞紀念儀式」，228受難者、前省參議員林連宗的外孫廖英豪則代表受難者家屬廖英豪致詞時表示，政府要做就要做好，不要虎頭蛇尾，要有頭有尾。例如「中正廟（中正紀念堂）」；希望蔡總統與國會可以幫忙，「不再輕彩（隨便應付） 不要再給我們消費與隨便應付」。

受難家屬代表廖英豪在紀念儀式中，當著總統等高官面前致詞表示，他從小就被教育，出去千萬不要說二二八事件，否則有可能會死掉，甚至家族也會有問題，相信在那個年代的家庭都是這樣。

他說，希望把促轉會變成常設機構，因為過去要處理二二八與白色恐怖事件，不是幾年的時間，希望有更多時間與人員，要做就要做好，不要虎頭蛇尾，要有頭有尾。

廖強調，「在那個方向還有個中正廟，我們坐在這裡都是228的受害者，有受害者就有加害者，加害者在哪裡？大家都知道在那裡。沒有把它拿掉，就像一把刀插在每個228受害者心肝上，希望蔡總統、國會能夠幫忙，不再消遣我們、不再輕彩（隨便應付），因為每一天，我們看到這是台灣台北首都的所在，有那個東西，每個受害者心肝都在流血。希望你們可以把這件事情明確決定。」

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(中時 )