黃偉哲再次呼籲民眾牢記洗手步驟「濕、搓、沖、捧、擦」，及搓手七字訣「內外夾弓大立腕」。（翻攝照片／曹婷婷台南傳真）

根據台南市民服務平台1999統計，截至2月24日止，總計與新冠肺炎相關陳情案約167件，其中，諮詢口罩達126案次，絕大多數詢問「買不到口罩」、「7天2片口罩數量不夠使用」、「公共場所服務人員未配戴口罩」等；通報未自主管理8案次、隔離措施6案、詢問酒精購買及消毒等9案、其他24案，顯示民眾最關心口罩夠不夠用。

1月21日中央流行疫情指揮中心公布我國確診首例境外移入新冠肺炎個案以來，各級政府機關努力宣導防疫觀念，為了讓每個民眾有機會買到口罩，除了藥局販售外，台南市2月6日起偏區衛生所(龍崎區及南化區衛生所)開始販賣口罩，為擴大服務範圍16日起全市衛生所亦加入口罩販賣的行列，成人口罩7天可以購買2片、20日起兒童口罩7天可以購買2片增為4片，自22日起購買兒童口罩的年齡放寬到13歲以下（民國96年1月1日（含）後出生者），27日起購買日期放寬為1周7天皆可購買。

台南市長黃偉哲提醒，隨著陽性個案增加，民眾警覺性及防疫觀念也逐漸提升，有越來越多的民眾開始擔任防疫小尖兵，提醒身邊的家人注意個人衛生，「看病、陪病、探病要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩」已是生活常識，除了適當戴口罩外，勤洗手且正確洗手才能加強自身防疫。

黃偉哲再次呼籲民眾牢記洗手步驟「濕、搓、沖、捧、擦」，及搓手七字訣「內外夾弓大立腕」，有症狀撥打1922防疫專線或台南市政府衛生局防疫專線06-2880180。

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