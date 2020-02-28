農委會為協助青農及農漁業者專心營農，減輕農業貸款還款壓力與負擔，修正政策性農業專案貸款辦法等規定，並自2020年3月1日生效適用，修正內容包含調降一般青農貸款利率，並提供新、舊貸戶200萬元額度，於貸款期間內享有5年免息優惠，以及放寬農、林、牧業、養殖漁業週轉金貸款期限，統一延長為5年，本金寬緩期限則統一延長為2年。

農委會農業金融局表示，為鼓勵青年投入農業工作，並扶植現有青農成長茁壯，另提供農漁業者更符合經營需求的貸款期間及彈性的還款方式，已修正專案農貸規定，增訂青農創業貸款200萬元額度5年貸款期間適用利率為0％(免繳息)。

新貸戶自本年3月1日起之新貸案件，即本次修正前青農須負擔貸款利率0.79％之利息，5年屆滿後，再依所定貸款利率繳息。

舊貸戶於3月1日尚有舊貸餘額之案件，自該日起算最長5年，利率為0％，只要當日尚有本貸款餘額，借款人無須提出申請，貸款經辦機構會自動將借款人符合前開額度部分，其貸款剩餘期間5年以內之貸款利率由0.79％調降為0％。

另外將放寬農、林、牧業及養殖漁業非循環動用週轉金貸款期限，統一延長為5年，本金寬緩期限則統一延長為2年。

農業金融局指出，農業人力老化，亟需青年投入農業，近2年青年從農創業貸款戶數已顯著成長，但對於剛投入農業經營的青農，經營初期容易因生產、運銷及收入不穩定等因素造成離農，本次推動貸款免息措施，可於寬緩期限內，只繳息不還本，待產出及營收穩定後，再攤還本金，可紓解青農還款壓力，支持持續經營。

農業金融局提到，該會推動專案農貸多年，已協助118萬戶農漁業者取得營農所需資金，另提供農漁業者更符合經營需求的貸款期間及彈性的還款方式，打造從農好環境。

(中時 )