許孟哲在中視《飢餓遊戲》穿古裝扮成5%大帝，其中一關遊戲他享有特權不用玩，而是負責給「提示」，當其他人辛苦達成任務進行二擇一挑鍋充飢時，他可提供意見看哪一鍋裡頭就是5%，與他合作多年的孫協志深信不疑，甚至跪地膜拜，王仁甫則是有些鐵齒，抱持著賭賭看，結果直呼後悔，「不聽會有報應啊。」許孟哲對於開鍋自己頻頻猜中5%的高命中率都嚇一跳，「我準到我自己都覺得有點毛耶。」

許孟哲是冰球國手還曾出國比賽，眾人在滑冰場進行冰球射門遊戲時他全副武裝，溜起冰來游刃有餘，不料當他要教隊友射門技巧時竟失準，當場慘遭眾人恥笑。王仁甫也下場溜冰，一樣戴著帽子防護卻被虧像施工人員，但他為了贏穿著冰鞋繞場繞到體力透支，腳還磨破，拚勁令人佩服。

第一次上《飢餓》的廖家儀餓出「抱」發力，她自告奮勇要跟學生玩公主抱，「我生過三個也抱過三個，應該可以的。」不光抱起來還要起立蹲下10次，她完全Hold住，一旁的王仁甫看了都佩服，「廖家儀好棒喔，生過三個小孩的真的不一樣耶。」節目內容請鎖定本周日(3/1)晚間8點中視頻道《飢餓遊戲》，隔週六晚間8點中天娛樂台也有播出。

(中時 )